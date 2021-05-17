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«Самое главное – не сдаваться». Грожан показал эмоциональное фото с обгоревшей рукой

«Самое главное – не сдаваться». Грожан показал эмоциональное фото с обгоревшей рукой
Авто / Формула-1 0

Пилот IndyCar Ромен Грожан опубликовал новую запись в своём Instagram. Француз выложил фотографию, на которой он обгоревшей рукой держит трофей, полученный за второе место на этапе серии в Индианаполисе.
На фото видна повреждённая рука спортсменка, которая держит приз.

«Самое главное — не сдаваться. Спасибо за это невероятное фото», — написал Грожан.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Грожана.

Экс-пилот «Хааса» добился лучшего результата в карьере в IndyCar.

Француз в прошлом сезоне попал в страшную аварию во время гонки Формулы-1 в Бахрейне. Его болид раскололся и загорелся. Гонщику удалось выбраться из горящего болида, но он получил серьёзные травмы руки. Позднее Грожан признавался, что боялся смерти, когда машина загорелась.

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