«Самое главное – не сдаваться». Грожан показал эмоциональное фото с обгоревшей рукой
Пилот IndyCar Ромен Грожан опубликовал новую запись в своём Instagram. Француз выложил фотографию, на которой он обгоревшей рукой держит трофей, полученный за второе место на этапе серии в Индианаполисе.
На фото видна повреждённая рука спортсменка, которая держит приз.
«Самое главное — не сдаваться. Спасибо за это невероятное фото», — написал Грожан.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Грожана.
Экс-пилот «Хааса» добился лучшего результата в карьере в IndyCar.
Француз в прошлом сезоне попал в страшную аварию во время гонки Формулы-1 в Бахрейне. Его болид раскололся и загорелся. Гонщику удалось выбраться из горящего болида, но он получил серьёзные травмы руки. Позднее Грожан признавался, что боялся смерти, когда машина загорелась.
Грожан занял второе место в гонке IndyCar, Викей стал победителем
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
15:23
-
14:30
-
12:55
-
12:07
-
11:27
-
10:57
-
08:50
-
00:13
- 16 мая 2021
-
22:59
-
22:35
-
22:31
-
21:59
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
17:58
-
16:01
-
15:39
-
14:39
-
13:34
-
12:20
-
11:43
-
10:05
-
00:06
- 15 мая 2021
-
23:00
-
22:24
-
21:08
-
19:50
-
18:33
-
17:40
-
16:48
-
15:38
-
14:55
-
13:55
-
12:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам