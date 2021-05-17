Развитием бизнеса Хэмилтона займётся экс-менеджер Джастина Бибера

Развитием компании пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона займётся новый менеджер, сообщает Motorsport. Им станет американская специалистка Пенни Тоу.

Тоу возьмёт на себя развитие компании Хэмилтона Project 44, которая создала «Комитет Хэмилтона» для повышения уровня расового многообразия в британском автоспорте, и команду X44, которая участвует в новой ралли-рейдовой электрической гоночной серии Extreme E.

По данным источника, на данный момент Льюис сосредоточен на своей гоночной карьере, но благодаря этому сотрудничеству он сможет развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе.

Ранее Тоу работала со многими американскими звёздами поп-музыки: Джастином Бибером, Арианой Гранде, Деми Ловато и другими.