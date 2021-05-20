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Шумахер прокомментировал свою аварию во второй тренировке в Монако

Шумахер прокомментировал свою аварию во второй тренировке в Монако
Арина Ершова
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Гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свою аварию во второй тренировке на Гран-при Монако.

«Думаю, в целом день прошёл очень хорошо: я чувствовал себя комфортно в машине. Мы знаем, что должны прибавить в тех областях, где теряем время. Одна из серьёзных вещей в Монако — то, насколько сильный случается трафик. К сожалению, мы тоже с ним сталкивались на некоторых кругах, но ситуация одинакова для всех.

На последней попытке во второй практике у нас была маленькая проблема, но это тоже часть Монако. Здесь нет пространства для ошибок, а я допустил небольшую — и вот что случилось. Теперь знаю предел и то, как далеко могу зайти.

Чувствую, что мы как команда прогрессируем. Здесь, в Монако, мы продолжим делать свою работу, чтобы как можно лучше подготовиться к квалификации», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

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