В «Феррари» признались, что после жалоб Хэмилтона им также придётся менять антикрыло

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что после ужесточения проверок заднего антикрыла, которые были вызваны жалобами пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на этот элемент на болиде «Ред Булл», «Скудерии» также придётся менять этот компонент.

«Мы изучаем эту ситуацию. Думаю, все команды изучают различные варианты, что достаточно правильно. Директива ФИА внесла ясность, и нам нужно немного к ней адаптироваться. Думаю, это повлияет на время «Феррари» на круге, но очень незначительно. Как бы то ни было, чтобы полностью соответствовать новым директивам, нам нужно кое-что изменить и подготовиться», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Напомним, в «Ред Булл» также остались недовольны новыми директивами ФИА и заподозрили в нарушении технического регламента «Мерседес».