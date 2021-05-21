Албон надеется скоро объявить о боксёрском поединке с Квятом
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Резервист «Ред Булл» Александер Албон заявил, что в скором времени рассчитывает провести боксёрский поединок с экс-пилотом программы «Ред Булл» Даниилом Квятом.
«Если вы подписаны на меня в „Инстаграме“, то, возможно, видели некоторые боксёрские разборки между мной и моим другом, резервистом „Альпин“ Даниилом Квятом. В скором времени мы надеемся подтвердить дату нашего поединка», — приводит слова Албона GQ.
Напомним, в 2019 году Албон и Квят вместе начинали сезон в составе «Торо Россо». Затем Александер был переведён в «Ред Булл», но по завершении сезона-2020 потерял место боевого пилота австрийской команды. Квят по итогам сезона-2020 потерял место в «Альфа Таури» и системе «Ред Булл» в целом.
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