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Албон надеется скоро объявить о боксёрском поединке с Квятом

Албон надеется скоро объявить о боксёрском поединке с Квятом
Микаил Гусейнов
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Резервист «Ред Булл» Александер Албон заявил, что в скором времени рассчитывает провести боксёрский поединок с экс-пилотом программы «Ред Булл» Даниилом Квятом.

«Если вы подписаны на меня в „Инстаграме“, то, возможно, видели некоторые боксёрские разборки между мной и моим другом, резервистом „Альпин“ Даниилом Квятом. В скором времени мы надеемся подтвердить дату нашего поединка», — приводит слова Албона GQ.

Напомним, в 2019 году Албон и Квят вместе начинали сезон в составе «Торо Россо». Затем Александер был переведён в «Ред Булл», но по завершении сезона-2020 потерял место боевого пилота австрийской команды. Квят по итогам сезона-2020 потерял место в «Альфа Таури» и системе «Ред Булл» в целом.

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