Видео жёсткой аварии Мика Шумахера на тренировке Гран-при Монако

Пресс-служба Формулы-1 в «Твиттере» опубликовала видео эпизода, в ходе которого пилот «Хааса» Мик Шумахер разбил болид на тренировке Гран-при Монако.

Потеряв контроль над болидом в повороте «Казино», Шумахер фактически уничтожил машину с левой стороны. Уже сейчас известно, что немец не примет участия в квалификации и, вероятнее всего, будет стартовать в гонке с пит-лейна.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, по итогам неудачной сессии Шумахеру удалось показать 14-е время. Лучшим по итогам третьей тренировки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, топ-3 замкнул Шарль Леклер. Россиянин Никита Мазепин показал 16-е время.