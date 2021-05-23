Сайнс считает, что у него была скорость, чтобы завоевать поул-позишен

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал потерю шанса побороться за поул-позишен в конце квалификации Гран-при Монако из-за аварии Шарля Леклера.
«Если честно, я очень расстроен. Трудно это принять. Не каждый день в жизни у тебя есть возможность попасть на поул в Монако, а у меня определённо был темп для этого, но из-за обстоятельств не удалось. На первой попытке я потерял две-три десятые на последнем секторе по сравнению со своим лучшим кругом, так что я знал, что могу проехать за 1:10.2, 1:10.1 — с учётом эволюции трассы.
На второй попытке был трафик — Перес в первом повороте. Я уже там потерял десятую, но затем отыграл время и знал, что есть запас на последнем секторе, но на выходе из 13-го поворота я увидел жёлтый флаг и был вынужден прекратить круг. У меня был темп, чтобы завоевать поул, но я стартую четвёртым — то есть даже не рядом с ним.
Я начинал квалификацию, думая о поуле и том, что победа будет возможна, а теперь стартую четвёртым, то есть очень далеко от места, на котором мог быть. Нет, я не могу сердиться на Шарля: мы атакуем на пределе, такое может случиться. Я расстроен обстоятельствами, которые не дали мне возможности впервые побороться за поул — в Монако с „Феррари“. Я не получил возможности сделать это», — приводит слова Сайнса ESPN.
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