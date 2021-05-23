Ферстаппен и «Ред Булл» возглавили общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Монако

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Монако внесла серьёзные изменения как в зачёт пилотов, так и в зачёт Кубка конструкторов.
Нидерландский пилот перехватил лидерство в общем зачёте, в его активе теперь 105 очков. На второе место опустился Льюис Хэмилтон, который в Монако набрал 7 очков. Он отстаёт от Макса лишь на 4 очка — 101. Топ-3 замыкает Ландо Норрис, который на Гран-при Монако финишировал как раз третьим. В активе британца 56 очков.
В Кубке Конструкторов также сменился лидер. Ферстаппен вместе с Серхио Пересом принесли команде 37 очков. Благодаря этому «Ред Булл» вышел на первое место — 149 очков. «Мерседесе» в Монако набрал лишь 7 очков. В результате немецкая команда опустилась на второе место — 148 очков. Топ-3 замыкает «Макларен» — 80 очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 105 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 101
3. Ландо Норрис («Макларен») — 56
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 47
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 44
6. Шарль Леклер («Феррари») — 40
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 38
8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 24
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16
10.Эстебан Окон («Альпин») — 12
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 10
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9
12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 5
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 149очков
2. «Мерседес» — 148
3. «Макларен» — 80
4. «Феррари» — 78
5. «Астон Мартин» — 19
6. «Альфа Таури» — 18
7. «Альпин" — 17
8. «Альфа Ромео» — 1.
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