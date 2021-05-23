Ферстаппен и «Ред Булл» возглавили общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Монако

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Монако внесла серьёзные изменения как в зачёт пилотов, так и в зачёт Кубка конструкторов.

Нидерландский пилот перехватил лидерство в общем зачёте, в его активе теперь 105 очков. На второе место опустился Льюис Хэмилтон, который в Монако набрал 7 очков. Он отстаёт от Макса лишь на 4 очка — 101. Топ-3 замыкает Ландо Норрис, который на Гран-при Монако финишировал как раз третьим. В активе британца 56 очков.

В Кубке Конструкторов также сменился лидер. Ферстаппен вместе с Серхио Пересом принесли команде 37 очков. Благодаря этому «Ред Булл» вышел на первое место — 149 очков. «Мерседесе» в Монако набрал лишь 7 очков. В результате немецкая команда опустилась на второе место — 148 очков. Топ-3 замыкает «Макларен» — 80 очков.

Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 105 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 101

3. Ландо Норрис («Макларен») — 56

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 47

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 44

6. Шарль Леклер («Феррари») — 40

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 38

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 24

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16

10.Эстебан Окон («Альпин») — 12

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 10

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9

12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 5

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1



Кубок конструкторов:



1. «Ред Булл» — 149очков

2. «Мерседес» — 148

3. «Макларен» — 80

4. «Феррари» — 78

5. «Астон Мартин» — 19

6. «Альфа Таури» — 18

7. «Альпин" — 17

8. «Альфа Ромео» — 1.