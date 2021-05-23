«Мерседес» угрожает подать протест на «Ред Булл» в Баку

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда будет подавать протест по поводу заднего крыла «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана, если ФИА до той поры не прояснит ситуацию со спорным компонентом.

«Думаю, если неясность с крылом машины «Ред Булл» в Баку принесёт им преимущество, мы обратимся к стюардам. Если этого будет недостаточно, обратимся в международный апелляционный суд ФИА. Так что, думаю, в ФИА должны внести ясность по этому вопросу до Баку, если этого не случится, может произойти большая неразбериха», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Вольф также ответил на выпад босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который усомнился в легальности переднего крыла «Мерседеса». Функционер убеждён, что немецкая команда не нарушает требований регламента.