«Мерседес» угрожает подать протест на «Ред Булл» в Баку

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда будет подавать протест по поводу заднего крыла «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана, если ФИА до той поры не прояснит ситуацию со спорным компонентом.
«Думаю, если неясность с крылом машины «Ред Булл» в Баку принесёт им преимущество, мы обратимся к стюардам. Если этого будет недостаточно, обратимся в международный апелляционный суд ФИА. Так что, думаю, в ФИА должны внести ясность по этому вопросу до Баку, если этого не случится, может произойти большая неразбериха», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Вольф также ответил на выпад босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который усомнился в легальности переднего крыла «Мерседеса». Функционер убеждён, что немецкая команда не нарушает требований регламента.
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