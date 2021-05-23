Мазепин — о гонке в Монако: от меня никогда не требовалось подобной концентрации
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 17-м месте в гонке Гран-при Монако, рассказав, как для него прошёл этап.
«Гонка была очень напряжённой. С момента, как я начал выступать в «формулах», от меня никогда не требовалось подобной концентрации, потому что на этой трассе, пусть даже мы являемся одной из самых медленных команд, но всё просто пролетает. Был момент, когда я преодолевал 14-й поворот и почувствовал, что коснулся стены — это там, где вчера вылетел Шарль. Так что тут просто нет пространства для ошибок. Здесь было довольно трудно быстро управлять нашей машиной, но мы с моей командой добились хорошего прогресса после Барселоны, и это очень позитивно», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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