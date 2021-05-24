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Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Монако. Никто не был наказан на прошедшем этапе

Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Монако. Никто не был наказан на прошедшем этапе
Александр Кожевников
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По итогам Гран-при Монако никто из пилотов не получил штрафных баллов.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021. Лидером в данном протоколе по-прежнему является Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Льюис Хэмилтон«Мерседес»65 июля 2021 года — 4 балла
Джордж Расселл«Уильямс»61 августа 2021 года — 3 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»527 марта 2022 года — 3 балла
Ландо Норрис«Макларен»512 июля 2021 года — 2 балла
Кими Райкконен«Альфа Ромео»519 июля 2021 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»16 августа 2021 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»425 октября 2021 года — 1 балл
Шарль Леклер«Феррари»311 июля 2021 года — 1 балл
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»32 августа 2021 года — 1 балл
Никита Мазепин«Хаас»22 мая 2022 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»18 августа 2021 года — 1 балл
Даниэль Риккардо«Макларен»127 сентября 2021 года — 1 балл
Карлос Сайнс«Феррари»115 ноября 2021 года — 1 балл
Юки Цунода«Альфа Таури»118 апреля 2022 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»19 мая 2922 года — 1 балл
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