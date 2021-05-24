Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Монако. Никто не был наказан на прошедшем этапе

По итогам Гран-при Монако никто из пилотов не получил штрафных баллов.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021. Лидером в данном протоколе по-прежнему является Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».