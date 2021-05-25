Росс Браун: у Хэмилтона мало опыта в роли догоняющего

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подвёл итоги Гран-при Монако.
«Хэмилтон был слишком взволнован тем, как для него всё складывалось в Монако, по ходу гонки его недовольство росло, и он всё больше критиковал команду за стратегию. Льюис всегда хочет добиться успеха, а когда всё идёт не по плану, ему это не нравится.
У Льюиса подобные ситуации возникают не очень часто, так что у него мало подобного опыта. В Монако он настаивал на своём, но, считаю, он обдумает своё мнение по итогам уик-энда. Он давно в команде, они отлично друг друга знают, так что проблем возникнуть не должно.
Боттасу тоже не повезло. У него была не самая быстрая машина, но до неприятности на пит-стопе казалось, что есть хорошие шансы на подиум. В целом подобные проблемы — редкость», — написал Росс Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.
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