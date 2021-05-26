Леклер забил гол в благотворительном футбольном матче. В атаке участвовали Недвед и Пирло

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принял участие в благотворительном футбольном матче, прошедшем в Турине. Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись одного из голов в матче, забитого именно пилотом из Монако.
Примечательно, что ассистировали Леклеру легенды итальянского футбола Андреа Пирло и Павел Недвед.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Леклер не стартовал в гонке на Гран-при Монако из-за трещины в ступице колеса, приведшей к поломке левого привода. Когда Леклер выехал на прогревочный круг, в команде не знали о существовавшей проблеме. Пилот начал разгоняться, и в этот момент ступица полностью вышла из строя, повредив при этом привод с левой стороны.
Напомним, Леклер выиграл квалификацию и должен был стартовать с первого места.
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