Леклер забил гол в благотворительном футбольном матче. В атаке участвовали Недвед и Пирло

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принял участие в благотворительном футбольном матче, прошедшем в Турине. Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись одного из голов в матче, забитого именно пилотом из Монако.



Примечательно, что ассистировали Леклеру легенды итальянского футбола Андреа Пирло и Павел Недвед.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Леклер не стартовал в гонке на Гран-при Монако из-за трещины в ступице колеса, приведшей к поломке левого привода. Когда Леклер выехал на прогревочный круг, в команде не знали о существовавшей проблеме. Пилот начал разгоняться, и в этот момент ступица полностью вышла из строя, повредив при этом привод с левой стороны.



Напомним, Леклер выиграл квалификацию и должен был стартовать с первого места.