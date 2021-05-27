Хэмилтон поддержал Рашфорда, который столкнулся с расизмом после финала Лиги Европы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, который столкнулся с расистскими оскорблениями в социальных сетях после поражения в финале Лиги Европы с «Вильярреалом».

«Прятаться за экраном и писать расистские оскорбления — это непростительно. Эти люди не являются настоящими фанатами и должны быть привлечены к ответственности. Оставайся сильным и гордись собой, Маркус. Мы все поддерживаем тебя», — написал Хэмилтон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, встреча состоялась на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий Жерар Морено вывел испанскую команду вперёд. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, форвард Эдинсон Кавани восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти удачливее оказался «Вильярреал», который дождался нереализованного удара в исполнении вратаря Давида де Хеа и одержал победу — 11:10.