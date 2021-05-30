Хельмут Марко исключил возвращение Даниила Квята в «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко исключил возвращение россиянина Даниила Квята в австрийскую команду.
«Нет, точно нет. К тому же у него контракт с «Альпин», — сказал Марко в интервью Motorsport-Total.
Напомним, в прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Впоследствии руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Квята на молодого пилота, дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду, который стал напарником Пьера Гасли.
Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи. Всего за карьеру в Формуле-1 россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.
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