Белов дважды стал вторым в двух гонках Региональной европейской формулы

На автодроме «Поль Рикар» (Ле-Кастель, Франция) завершился этап Региональной европейской Формулы. В этот уик-энд в ней в составе команды JD Motorsport выступил воспитанник программы SMP Racing Михаэль Белов. Россиянин по итогам как первой, так и второй гонки этапа показал второй результат.
В первой гонке победа досталась французскому пилоту Адриану Давиду, во второй победу праздновал Грегор Соси из Швейцарии. Последний лидирует и в общем зачёте.
Что касается Белова, то ещё до этапа во Франции не было ясности относительно того, выступит ли он только на «Поль Рикаре», или получит возможность поучаствовать в чемпионате и на других этапах. Стоит отметить, что напарники Белова по команде в первой гонке показали лишь 19-й и 23-й результат, а во второй гонке заняли 18-е и 29-е место.
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