Грожан: больше никогда не буду выступать на машинах без «гало» или аэроэкрана

Гонщик IndyCar Ромен Грожан отреагировал на инцидент, произошедший во время гонки серии IndyCar «500 миль Индианаполиса».
Механики на пит-стопе плохо прикрепили колесо на машине Грэма Рейхола. В результате, после того как пилот выехал на трассу, оно не удержалось и вскоре сорвалось. Колесо отлетело в сторону Конора Дейли, но пилота спас так называемый аэроэкран, на огромной скорости, по сути, отразивший летящий предмет.
Соответствующее видео доступно на странице серии IndyCar в «Твиттере». Права на видео принадлежат IndyCar Series.
«Спасибо аэроэкрану! Я был очень глуп, когда не хотел, чтобы «гало» или аэроэкран появились на машинах. Больше никогда не буду выступать на болидах, которые не оснащены ими», — написал Грожан в своём «твиттере».
В сезоне-2020 Формулы-1 Ромен Грожан попал в серьёзную аварию на Гран-при Бахрейна. «Гало» спас жизнь гонщика.
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