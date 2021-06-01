Квят: спарринг с Риккардо? Он не продлится и одного раунда!

Резервный гонщик «Альпин» россиянин Даниил Квят ответил на вопрос, готов ли он провести боксёрский поединок с кем-либо из гонщиков Формулы-1. Квят серьёзно увлекается боксом и часто выкладывает в своих социальных записях видеозаписи боксёрских тренировок.



«Почему я должен биться именно с кем-то из коллег? Почему бы не выбрать кого-то на уровень выше? Кто говорит про меня хрень? А вообще — готов побиться с кем угодно из паддока в любое время в любом месте!



Вообще бокс довольно популярен в России, сейчас растёт популярность ММА. Но ММА для меня всё-таки перебор!



Говорите, Риккардо — фанат UFC и нужно провести спарринг с ним? Он не продлится и одного раунда!» — заявил Квят в интервью подкасту F1 Nation.