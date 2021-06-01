Боттас установил негативную картинку на рабочем столе компьютера
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что внял совету руководителя команды Тото Вольфа, который в качестве психологической подготовки порекомендовал поставить на рабочий стол или установить на календарь фото конкурентов. Вольф убеждён, что таким образом можно формировать «создание образа врага», что придаёт мотивации в борьбе с ними.
«Я не ношу в кармане фото Льюиса или Макса. Но после разговора с Вольфом я кое-что сделал. На рабочем столе компьютера установил картинку. Вижу её все время, когда включаю его. Это не очень позитивное изображение, сказал бы, что оно негативное. Оно всегда напоминает мне, что я должен продемонстрировать всё, на что способен. О какой картинке идёт речь? Я вам не скажу», — приводит слова Боттаса Autosport.
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