Боттас установил негативную картинку на рабочем столе компьютера

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что внял совету руководителя команды Тото Вольфа, который в качестве психологической подготовки порекомендовал поставить на рабочий стол или установить на календарь фото конкурентов. Вольф убеждён, что таким образом можно формировать «создание образа врага», что придаёт мотивации в борьбе с ними.

«Я не ношу в кармане фото Льюиса или Макса. Но после разговора с Вольфом я кое-что сделал. На рабочем столе компьютера установил картинку. Вижу её все время, когда включаю его. Это не очень позитивное изображение, сказал бы, что оно негативное. Оно всегда напоминает мне, что я должен продемонстрировать всё, на что способен. О какой картинке идёт речь? Я вам не скажу», — приводит слова Боттаса Autosport.