Хэмилтон прокомментировал свою критику «Мерседеса» после Гран-при Монако

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что был не совсем прав, когда публично критиковал тактику своей команды на Гран-при Монако.



«Думаю, в горячке момента ты не всегда говоришь то, что нужно. Конструктивная критика всегда хороша, особенно если ты разговариваешь за закрытыми дверями, и именно это мы и делали. Думаю, нельзя винить кого-то одного. Я всегда сильно вовлечён в принятие решений, и после возвращения домой и изучения всех вещей… Были вещи, которые я мог сказать и которые могли повлечь за собой эффект домино.



Мы знаем, что могли всё сделать лучше, но одна гонка не характеризует нас. Как я уже говорил, мы побеждаем и проигрываем вместе как команда», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.