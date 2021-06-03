Хэмилтон прокомментировал свою критику «Мерседеса» после Гран-при Монако
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что был не совсем прав, когда публично критиковал тактику своей команды на Гран-при Монако.
«Думаю, в горячке момента ты не всегда говоришь то, что нужно. Конструктивная критика всегда хороша, особенно если ты разговариваешь за закрытыми дверями, и именно это мы и делали. Думаю, нельзя винить кого-то одного. Я всегда сильно вовлечён в принятие решений, и после возвращения домой и изучения всех вещей… Были вещи, которые я мог сказать и которые могли повлечь за собой эффект домино.
Мы знаем, что могли всё сделать лучше, но одна гонка не характеризует нас. Как я уже говорил, мы побеждаем и проигрываем вместе как команда», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.
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