Гран-при Сингапура Формулы-1 отменён
Поделиться
Гран-при Сингапура Формулы-1 отменён, сообщает BBC. Решение принято в связи с ограничительными мерами по въезду в страну, которые действуют в связи с попытками предотвращения распространения коронавируса.
Заменить этап в Сингапуре может Гран-при Турции, Гран-при Китая или вторая гонка Ф-1 в Остине (штат Техас, США). При этом стоит отметить, что Гран-при Турции в нынешнем сезоне уже успели однажды отменить.
Напомним, в минувшем году в Сингапуре также отказались от проведения этапа чемпионата мира Формулы-1. При этом следует признать, что меры, принимаемые правительством по борьбе с распространением коронавируса, достаточно эффективные.
Напомним, что Гран-при Сингапура должен был пройти 1-3 октября.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 4 июня 2021
-
17:45
-
17:37
-
17:22
-
17:21
-
16:06
-
15:56
-
14:52
-
14:04
-
13:59
-
12:52
-
11:56
-
10:46
-
09:58
-
09:00
- 3 июня 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:44
-
20:28
-
19:53
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
17:43
-
16:50
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
15:52
-
14:53
-
13:36
-
12:53
-
11:57
-
10:59
-
09:36
-
00:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам