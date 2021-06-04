Шумахер рассказал о проблемах во время тренировок Гран-при Азербайджана

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Азербайджана Формулы-1.



«Трасса с утра была довольно грязной, и она не стала чище во время первой сессии. После заездов Формлулы-2 асфальт стал чище перед второй практикой. К сожалению, мы не проехали все круги, которые хотели. У меня было несколько проблем, но я всё же сумел проехать один быстрый круг на мягких шинах и один или два круга с большой загрузкой топливом. Вероятно, нам нужно будет сменить двигатели, вернувшись к первому мотору. Надеюсь, завтра всё будет в порядке. В целом нам есть что изучить, но мы и так уже многое сделали, теперь нужно собрать этот пазл, чтобы попасть в хорошее рабочее окно в третьей практике и затем в квалификации», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».