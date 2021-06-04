Леклер: мы определённо не так быстры, как в Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал понять, что доволен свободными практиками Гран-при Азербайджана, но при этом монегаск подчеркнул, что команда не так быстра, как на Гран-при Монако.

«Наш темп выглядит многообещающе и он лучше, чем мы ожидали. Но «Макларен» также очень быстр, по какой-то причине они сегодня этого не продемонстрировали.

Может быть, их день сложился не так чисто, как наш. Но чувствую, что они по-прежнему нас опережают, так что нужно дождаться завтрашнего дня. «Ред Булл» и «Мерседес» впереди. Не знаю, что случилось с «Мерседесом», но убеждён, что они будут впереди. Мы же будем бороться с «Маклареном».



Мы быстрее, чем ожидали, но на длинных сериях мы не увидели реального темпа, так что общая картина понятна не до конца. Возможно, завтрашний день станет лакмусовой бумажкой. Как бы то ни было, мы определённо не так быстры, как в Монако», — приводит слова Леклера Motorsport Week.