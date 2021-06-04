Трассу Гран-при Бельгии «Спа-Франкоршам» затопило из-за дождей
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Трасса Гран-при Бельгии «Спа-Франкоршам» оказалась полностью затоплена из-за проливных дождей, которые не прекращаются пару дней. В связи с этим организаторам соревнований «Спа Евро Рейс» пришлось отменить гонки.
Текущее состояние трассы попало в объективы камер.
Видео доступно в «твиттере» ESmotosport.
«Спа-Франкоршам» является одной из самых известных и интересных кольцевых трасс в мире. Наибольшее количество побед на ней имеет немец Михаэль Шумахер (всего – шесть выигранных гонок).
Видео доступно в «твиттере» ESmotosport.
Отметим, что гонки «Спа Евро Рейс» проходят под эгидой Королевского автомобильного клуба Спа. Гонки же Гран-при Формулы-1 в Бельгии в текущем сезоне запланированы на период с 27 по 29 августа.
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