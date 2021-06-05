«Макларен» призвал ФИА к незамедлительным действиям по гибкому крылу

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что у ФИА есть основания для незамедлительных действий относительно использования командами гибкого крыла.
«С нашей точки зрения, если мы наблюдаем такое отклонение в гибкости, которое было в Барселоне, нужно принимать меры уже сейчас. Пока не знаю, что можно сделать конкретно. В конце концов, важно понять, как было достигнуто такое отклонение от нормы. Если оно создано инженерами, чтобы пройти проверки, то это идёт вразрез с пунктом 3.8. регламента.
Пока я не хочу говорить о протесте. В целом нет смысла сейчас что-либо предпринимать, потому что заднее крыло можно поменять и в день квалификации. Нет никакого смысла предпринимать что-либо после свободных тренировок в пятницу», — приводит слова Зайдля F1i.
Напомним, ужесточение проверок заднего крыла на гибкость будет применено начиная с Гран-при Франции.
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