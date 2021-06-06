Хэмилтон был близок к тому, чтобы повторить аварию Ферстаппена

Руководитель департамента Формулы-1 «Пирелли» Марио Изола рассказал, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вполне мог попасть в такую же аварию, что и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В «Пирелли» подозревают, что авария голландца произошла из-за пореза заднего левого колеса, и шинники нашли похожий порез на колесе Хэмилтона.



«Мы нашли порез на внутренней боковине заднего левого колеса, которое использовал Льюис Хэмилтон на том же отрезке гонки, что и Ферстаппен. Порез был довольно глубоким и большим, где-то 6-7 сантиметров. Однако порез не затронул конструкцию шины, так что она сохраняла цельность. Когда вывесили красный флаг, Льюис заехал на пит-лейн и заменил комплект шин, и мы сумели обнаружить прокол», — приводит слова Изолы официальный сайт Формулы-1.