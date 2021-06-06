Хорнер: Перес мог сойти из-за проблем с гидравликой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал успех Серхио Переса на Гран-при Азербайджана. Функционер признал, что мексиканец имел технические проблемы и мог сойти с дистанции.
«У Серхио были проблемы с гидравликой. Это действительно заставило нас беспокоиться о том, что Перес сойдёт с дистанции. Именно из-за этих проблем Серхио остановился сразу после финиша. Вместе с тем он думал, что мы можем проиграть всё лишь на рестарте. К счастью, всё сработало отлично. Перес проделал отличную работу.
Он был хорош на протяжении всего уик-энда. Единственный круг, который ему не удался — первая попытка в третье сегменте квалификации. Всё закончилось хорошо, мы сохранили лидерство и даже увеличили преимущество в Кубке конструкторов», — приводит слова функционера Racingnews365.
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