Видео: эмоции Вольфа после успешного рестарта Хэмилтона и вылета Льюиса в первом повороте

Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ролик с видеозаписью происходившего в боксах гоночного коллектива во время рестарта гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1. Занимавший вторую позицию Льюис Хэмилтон сумел поравняться с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и занять более выгодную внутреннюю траекторию, что вызвало радость главы команды Тото Вольфа. Однако затем Хэмилтон не сумел затормозить и вписаться в поворот, что выбило Хэмилтона из очковой зоны. В порыве отчаяния Вольф думал разбить о стол свои наушники, но всё-таки сдержался.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды Формулы-1 «Мерседес».