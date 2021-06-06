Видео: эмоции Вольфа после успешного рестарта Хэмилтона и вылета Льюиса в первом повороте
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Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ролик с видеозаписью происходившего в боксах гоночного коллектива во время рестарта гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1. Занимавший вторую позицию Льюис Хэмилтон сумел поравняться с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и занять более выгодную внутреннюю траекторию, что вызвало радость главы команды Тото Вольфа. Однако затем Хэмилтон не сумел затормозить и вписаться в поворот, что выбило Хэмилтона из очковой зоны. В порыве отчаяния Вольф думал разбить о стол свои наушники, но всё-таки сдержался.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды Формулы-1 «Мерседес».
Новость по темеХэмилтон объяснил провал на рестарте Гран-при Азербайджана
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