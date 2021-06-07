Видео: прорыв Шварцмана на третье место в основной гонке этапа Формулы-2 в Баку
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Пресс-служба Формулы-2 опубликовала в социальных сетях ролик с видеозаписью нескольких эпизодов, произошедших в основной гонке этапа моносерии на уличной трассе в Баку. Пресс-служба собрала вместе несколько обгонов российского гонщика Роберта Шварцмана. Пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» последовательно опередил Фелипе Друговича, Чжоу Гуаньюя и Джехана Дарувалу, а после пит-стопа — Ральфа Бошунга. В конечном счёте это позволило Шварцману финишировать на третьей позиции после старта с десятого места. В общем зачёте чемпионата Роберт теперь тоже поднялся на третью строчку.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно на официальной странице Формулы-2 в «Инстаграме».
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