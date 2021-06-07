Алонсо был готов закончить гонку в стене, но решил рискнуть на рестарте

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, который он закончил на шестой позиции, отыграв несколько позиций на рестарте за два круга до конца гонки.



«Я счастлив, потому что всё прошло хорошо. Я поговорил с командой перед рестартом и сказал, что если я увижу возможность, то воспользуюсь ей, несмотря на возможную потерю очков. Потеряю переднее крыло или вылечу в стену — будет неприятно, но мы хотя бы попробуем.



В итоге получились два весёлых круга. Машина работала отлично, команда хорошо поработала, мы приняли правильные решения по стратегии, хорошо работала система старта. Я провёл в команде несколько месяцев и сейчас чувствую себя намного комфортнее», — приводит слова Алонсо Marca.