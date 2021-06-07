Вольф признал, что Боттас не был виноват в сходе в Монако

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал неправоту в оценке неудачного пит-стопа Валттери Боттаса в Монако.
«Думаю, я ошибся. Я проанализировал ситуацию и сказал, что он остановился на несколько сантиметров дальше, но я не обвинял его ни в чём. На пит-стопе он действовал очень точно, он совсем не виноват. Проблема возникла на нашей стороне. Плохо, что люди пытаются придумать из этого историю, но мы в команде работаем все вместе», — сказал Тото Вольф в эфире Channel4.
Напомним, после завершения Гран-при Монако Вольф сказал, что проблема на пит-стопе была спровоцирована ошибкой гонщика, который остановился немного не в том месте, где положено, в связи с чем механику пришлось работать с гайковёртом под углом. Это, по словам Вольфа, и вызвало срез гайки.
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