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Вольф признал, что Боттас не был виноват в сходе в Монако

Вольф признал, что Боттас не был виноват в сходе в Монако
Александр Кожевников
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал неправоту в оценке неудачного пит-стопа Валттери Боттаса в Монако.

«Думаю, я ошибся. Я проанализировал ситуацию и сказал, что он остановился на несколько сантиметров дальше, но я не обвинял его ни в чём. На пит-стопе он действовал очень точно, он совсем не виноват. Проблема возникла на нашей стороне. Плохо, что люди пытаются придумать из этого историю, но мы в команде работаем все вместе», — сказал Тото Вольф в эфире Channel4.

Напомним, после завершения Гран-при Монако Вольф сказал, что проблема на пит-стопе была спровоцирована ошибкой гонщика, который остановился немного не в том месте, где положено, в связи с чем механику пришлось работать с гайковёртом под углом. Это, по словам Вольфа, и вызвало срез гайки.

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