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Итоги Гран-при Азербайджана: победа Переса при сходе Ферстаппена и проблемах Хэмилтона

Хэмилтон совсем не идеален, а рестарты с места — плохая идея. Итоги Гран-при Азербайджана
Дмитрий Захарченко
Итоги Гран-при Азербайджана Ф-1 — 2021
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Действующий чемпион проиграл, потому что случайно задел переключатель, а Мазепин чуть не отправил напарника в стену — в Баку было весело!

Гран-при Азербайджана традиционно получился непредсказуемым и драматичным. Поначалу всё шло к победе Макса Ферстаппена, но лидера чемпионата подвели шины. На рестарте на несколько мгновений вперёд вырвался Льюис Хэмилтон — после чего его «Мерседес» с заблокированными передними колёсами проехал мимо поворота…

Оба лидера остались без очков, между ними по-прежнему лишь четыре очка, и для Хэмилтона это не столь плохая новость — на следующих трассах его «Мерседес» почти наверняка будет сильнее. Эти и другие итоги шестого этапа — в традиционном обзоре «Чемпионата».

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Серхио Перес — легенда Баку

Перес всегда отлично выступал на трассе в Баку и буквально через раз поднимается здесь на подиум, независимо от того, за какую команду выступает. Чеко завоевал вторую в карьере победу и теперь разговоры о том, что он тоже не дотягивает до уровня Ферстаппена, немного поутихнут — со времён Риккардо ни один из напарников Макса не побеждал в Гран-при.

Себастьян Феттель, Пьер Ваше (главный гоночный инженер «Ред Булл»), Серхио Перес и Пьер Гасли на подиуме

Себастьян Феттель, Пьер Ваше (главный гоночный инженер «Ред Булл»), Серхио Перес и Пьер Гасли на подиуме

Фото: Maxim Shemetov — Pool/Getty Images

Если не считать неудачной квалификации (потерянное в которой Чеко, к слову, отыграл за шесть кругов) и слабого относительно Хэмилтона рестарта, мексиканец провёл очень сильный уик-энд. Большое отставание от Ферстаппена тоже не стоит ставить гонщику в вину: в «Ред Булл» его брали не для того, чтобы он прессинговал лидирующего напарника.

После этой гонки часть прессинга с Переса спадёт, и, хотя пока говорить о продлении контракта с «Ред Булл» на следующий год рано, это был к нему первый шаг. Главная задача Серхио в команде — отбирать очки у Хэмилтона, и уже второй уик-энд подряд ему это удаётся.

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Льюис уже не такой безошибочный

В годы доминирования «Мерседеса» мы привыкли к тому, что Хэмилтон пилотирует безошибочно, как метроном, но в этом году британец допустил уже две грубых ошибки. И если в Имоле Льюису удалось отыграться и вернуть себе вторую позицию (но не шанс на победу), то вылет в Баку обошёлся британцу намного дороже.

Как стало понятно после финиша, на рестарте Льюис задел какую-то «волшебную» кнопку на руле и случайно сместил баланс тормозов вперёд. В итоге стоило гонщику коснуться педали, как передние колёса заблокировались, а задние вообще не стали тормозить. Оправдание так себе и делает потерю 18 очков — архиважных для чемпионата — ещё более глупой.

Хэмилтон теряет позиции после рестарта

Хэмилтон теряет позиции после рестарта

Фото: Clive Rose/Getty Images

При этом Макс Ферстаппен потерял в этой гонке куда больше — и дело не только в 25 очках. После двух подряд этапов на уличных трассах следующий Гран-при пройдёт на куда более традиционном «Поль Рикаре», где «Мерседес» будет намного сильнее. И с отменой Гран-при Сингапура столь удобных для борьбы с действующими чемпионами трасс у Макса всё меньше.

Положение в чемпионате (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 105 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 101
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 69
4. Ландо Норрис («Макларен») — 66
5. Шарль Леклер («Феррари») — 52
6. Валттери Боттас («Мерседес») — 47
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 42
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 31
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 28
10. Даниэль Риккардо («Макларен») — 26…
19. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

Феттель ответил критикам

В четырёх первых гонках сезона экс-чемпион мира не набрал ни одного очка, но вот уже второй этап подряд радует великолепными выступлениями — рано Себа списывали в утиль. Как и в Монако, залогом успеха стала аккуратная работа резины, но вместе с этим Феттель провёл пару красивых обгонов: финиш впереди Гасли и Леклера — личная заслуга немца.

Сейчас, освоившись в кокпите новой для себя машины, Феттель постепенно становится лидером команды: в двух последних гонках немец набрал 28 очков — втрое больше, чем Стролл за весь сезон. Будем надеяться, что не самый удачный период карьеры Себа позади и теперь ветеран вернётся к своей лучшей форме.

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Соперничество в «Хаасе» всё острее

Один из самых ярких эпизодов борьбы случился уже на последних метрах дистанции — на финишной Мик Шумахер выскочил из-за спины Никиты Мазепина, но россиянин попытался заблокировать атаку, едва не спровоцировав столкновение. Оба пилота в итоге благополучно пересекли финишную черту, но Шумахер — на 0,07 секунды быстрее.

Никита Мазепин

Никита Мазепин

Фото: Clive Rose/Getty Images

Соперничество двух гонщиков «Хааса» набирает обороты, и это понятно: когда машина так много уступает, твой напарник — единственный соперник и никто не хочет уступать. При этом в данном случае было за что бороться — 13-е место Мика Шумахера стало лучшим результатом «Хааса», американская команда опередила в Кубке конструкторов «Уильямс», а сам немец поднялся на 17-ю строчку общего зачёта. Если бы Мазепин удержал позицию, лидером группы аутсайдеров был бы он.

Положение в Кубке конструкторов:
1. «Ред Булл» — 174 очка
2. «Мерседес» — 148
3. «Феррари» — 94
4. «Макларен» — 92
5. «Альфа Таури» — 39
6. «Астон Мартин» — 37
7. «Альпин» — 25
8. «Альфа Ромео» — 2
9. «Хаас» — 0
10. «Уильямс» — 0.

Рестарты с места — плохая идея

Рестарты с места добавили в Формулу-1 для повышения зрелищности — ни в одной другой крупной серии такого нет, и прошлогодняя гонка на трассе «Муджелло» доказала, что подход работает. Впрочем, разве кто-то сомневался, что старт с места куда зрелищнее процедуры рестарта за сейфти-каром?

Механики «Альфа Таури»

Механики «Альфа Таури»

Фото: Peter Fox/Getty Images

А вот гонка в Баку теперь показала потенциальные недостатки системы. В правилах нигде не написано, в какой ситуации рестарт даётся с места, а в какой — за сейфти-каром: за десять минут до возобновления гонки команды не знали, какой будет процедура. По каким именно причинам стюарды выбрали такой способ, не вполне очевидно.

Во время появления сейфти-кара лидер и без того лишается всего своего преимущества. Справедливо ли ещё и подвергать его дополнительному риску на старте, когда до финиша остаётся 5% дистанции? Пошла бы спорту на пользу победа Хэмилтона, если бы он случайно не задел переключатель?

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