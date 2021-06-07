Ферстаппен: Хэмилтон оказался в иной ситуации, он впервые конкурирует с другими командами

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о результатах своего главного конкурента, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Из-за ошибки британец не смог набрать ни одного очка во время Гран-при Азербайджана. Он упустил шанс оторваться в зачёте пилотов от Ферстаппена, который сошёл с дистанции из-за проблем с шинами.

«Каждый допускает ошибки, когда находится под давлением. Мы все находимся под давлением. Такое случалось и со мной. Сейчас Льюис просто находится в другой ситуации, не в такой, какой он был раньше. Тогда его единственным конкурентом был собственный напарник. В нынешнем сезоне он впервые конкурирует с пилотами из других команд. И это совершенно иная ситуация», — цитирует Ферстаппена GrandPX.