Ферстаппен: Хэмилтон оказался в иной ситуации, он впервые конкурирует с другими командами
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о результатах своего главного конкурента, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Из-за ошибки британец не смог набрать ни одного очка во время Гран-при Азербайджана. Он упустил шанс оторваться в зачёте пилотов от Ферстаппена, который сошёл с дистанции из-за проблем с шинами.
«Каждый допускает ошибки, когда находится под давлением. Мы все находимся под давлением. Такое случалось и со мной. Сейчас Льюис просто находится в другой ситуации, не в такой, какой он был раньше. Тогда его единственным конкурентом был собственный напарник. В нынешнем сезоне он впервые конкурирует с пилотами из других команд. И это совершенно иная ситуация», — цитирует Ферстаппена GrandPX.
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