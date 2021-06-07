Вольф: «Мерседес» не может продолжать терять очки, как это было в Монако и Азербайджане
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что команда не имеет права допускать ошибки, которые приводят к такой потере очков, как на последних двух Гран-при. В Азербайджане и Монако пилоты «Мерседеса» провалили гонки, а команда набрала лишь семь очков. Это худший результат на двух гонках подряд с 2012 года.
«Я думаю, что у нас многое идёт не так гладко, как в последние годы. Сейчас мы не показываем нашу лучшую работу. Нам пока не удаётся правильно подготовить машину к квалификации и гонке.
Нам нужно улучшить многие вещи. Я хочу, чтобы последние результаты стали для нас звоночком. Мы не можем продолжать терять очки, как это было в Монако и Азербайджане. Это недопустимо», — цитирует Вольфа Racefans.
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