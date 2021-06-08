Палмер: кто-нибудь помнит хороший обгон Боттаса?

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о выступлении пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на Гран-при Азербайджана. Боттас занял 12-е место, не сумев набрать ни одного очка. Палмер раскритиковал Боттаса.

«Он застрял позади Ландо Норриса, но с такой же стратегией, двигателем и машиной Хэмилтон был намного быстрее, чем «Макларен». Когда Боттас ведёт борьбу колесо к колесу, то видно, насколько он слаб. Если его отправить в середину пелотона с большим количеством машин вокруг, он не сможет продвинуться. В лучшем случае Боттас удержит позицию. А ещё более вероятно, что он откатится назад.

Кто-нибудь может вспомнить хороший обгон Боттаса? Их сложно вспомнить. Если он находится в середине, то там и остаётся — или откатывается назад», — цитирует Палмера BBC.