Юки Цунода назвал основные различия между Формулой-1 и Формулой-2

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал об основных различиях между Формулой-1 и Формулой-2.



«Основные различия? Я бы назвал три основных момента: прижимная сила, скорость и работа команд. Я до сих пор помню лёгкую боль в шее, которая у меня была после первой тренировки в Формуле-1 в прошлом году — физический аспект Ф-1 просто огромен. Перегрузки здесь намного выше. В Формуле-2 и близко ничего такого нет», — приводит слова Цуноды Paddock Magazine.



Юки проводит дебютный сезон в Формуле-1. После шести этапов чемпионата в активе Цуноды восемь очков. Гонка в Баку стала для него первой после этапа в Бахрейне, в которой ему удалось финишировать в топ-10.



Ранее сообщалось о похвале руководителя «Альфа Таури» Франца Тоста в адрес Цуноды за его выступление на Гран-при Азербайджана.