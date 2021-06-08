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Юки Цунода назвал основные различия между Формулой-1 и Формулой-2

Юки Цунода назвал основные различия между Формулой-1 и Формулой-2
Виталий Весёлый
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал об основных различиях между Формулой-1 и Формулой-2.

«Основные различия? Я бы назвал три основных момента: прижимная сила, скорость и работа команд. Я до сих пор помню лёгкую боль в шее, которая у меня была после первой тренировки в Формуле-1 в прошлом году — физический аспект Ф-1 просто огромен. Перегрузки здесь намного выше. В Формуле-2 и близко ничего такого нет», — приводит слова Цуноды Paddock Magazine.

Юки проводит дебютный сезон в Формуле-1. После шести этапов чемпионата в активе Цуноды восемь очков. Гонка в Баку стала для него первой после этапа в Бахрейне, в которой ему удалось финишировать в топ-10.

Ранее сообщалось о похвале руководителя «Альфа Таури» Франца Тоста в адрес Цуноды за его выступление на Гран-при Азербайджана.

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