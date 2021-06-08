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Вильнёв объяснил, почему считает Ферстаппена, а не Хэмилтона фаворитом этого сезона

Вильнёв объяснил, почему считает Ферстаппена, а не Хэмилтона фаворитом этого сезона
Виталий Весёлый
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв похвалил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за возросшую зрелость на трассе. Ферстаппен с самого начала заработал репутацию любителя риска, когда дело касалось обгонов.

«Мне кажется, теперь он ведёт себя честнее. В свой первый сезон он много вилял по трассе на прямых. Теперь он прекратил так делать», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.

На вопрос, считает ли он Ферстаппена или пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона главными фаворитами за титул в этом сезоне, Вильнёв поддержал гонщика «Ред Булл».

«На данный момент я бы сказал, что фаворитом является Макс, потому что Льюису уж слишком много лет победы давались очень легко», — сказал Вильнёв.

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