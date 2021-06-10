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Серрадори удерживает лидерство на Ралли Казахстана, Лебедев — второй в классе Т3

Серрадори удерживает лидерство на Ралли Казахстана, Лебедев — второй в классе Т3
Евгений Кустов
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Француз Матье Серрадори и австриец Матиас Валькнер лидируют в категориях автомобилей и мотоциклов по итогам второго спецучастка Ралли Казахстана, сообщает пресс-служба гонки.

Язид Аль-Раджи показал лучшее время среди автомобилей на своей Toyota Overdrive. Саудовский пилот, оправившись от задержки в первый день, опередил шведа Маттиаса Экстрёма на 47 секунд. Третье место на этапе позволило лидеру общего зачёта Серрадори увеличить отрыв от аргентинца Лусио Альвареса до 6 минут 46 секунд.

Остин Джонс и Кристина Гутьеррес продолжают лидировать в категориях T4 и T3, занимая восьмое и девятое места в общем зачёте. Гутьеррес опережает россиянина Павла Лебедева на 19 с половиной минут. Ещё один представитель России, Денис Кротов, выступающий в категории Т3, занимает шестое место в генеральной классификации, а Александр Максимов идёт вторым в зачёте квадроциклов.

Посмотреть видео с рассказом Бориса Гадасина о приборной панели его автомобиля категории Т3 можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.

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