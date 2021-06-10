Серрадори удерживает лидерство на Ралли Казахстана, Лебедев — второй в классе Т3

Француз Матье Серрадори и австриец Матиас Валькнер лидируют в категориях автомобилей и мотоциклов по итогам второго спецучастка Ралли Казахстана, сообщает пресс-служба гонки.
Язид Аль-Раджи показал лучшее время среди автомобилей на своей Toyota Overdrive. Саудовский пилот, оправившись от задержки в первый день, опередил шведа Маттиаса Экстрёма на 47 секунд. Третье место на этапе позволило лидеру общего зачёта Серрадори увеличить отрыв от аргентинца Лусио Альвареса до 6 минут 46 секунд.
Остин Джонс и Кристина Гутьеррес продолжают лидировать в категориях T4 и T3, занимая восьмое и девятое места в общем зачёте. Гутьеррес опережает россиянина Павла Лебедева на 19 с половиной минут. Ещё один представитель России, Денис Кротов, выступающий в категории Т3, занимает шестое место в генеральной классификации, а Александр Максимов идёт вторым в зачёте квадроциклов.
Посмотреть видео с рассказом Бориса Гадасина о приборной панели его автомобиля категории Т3 можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
- 10 июня 2021
-
23:37
-
23:02
-
22:41
-
22:34
-
22:17
-
21:27
-
19:32
-
18:05
-
16:43
-
16:02
-
14:56
-
13:53
-
12:58
-
11:57
-
10:52
-
09:51
-
00:56
- 9 июня 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:34
-
22:00
-
20:51
-
20:13
-
19:31
-
19:00
-
17:44
-
16:31
-
15:42
-
14:53
-
13:35
-
12:49
-
11:55
-
11:44
-
10:00
- 8 июня 2021
-
23:26