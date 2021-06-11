Ферстаппен показал навыки чеканки мяча перед стартом Евро-2020

Голландский гонщик Формулы 1 Макс Ферстаппен в преддверии старта чемпионата Европы по футболу — 2020 показал впечатляющие навыки чеканки мяча. Видеозапись была опубликована в «инстаграме» команды «Ред Булл».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» команды «Ред Булл».

Сборной Нидерландов на групповом этапе чемпионата Европы предстоит сыграть с национальными командами Украины (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня).



Матч Нидерланды — Украина состоится 13 июня на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. В группе C помимо Нидерландов и Украины выступят Австрия и Северная Македония.