Аль-Раджи приблизился к Серрадори на Ралли Казахстана, Лебедев — лучший в категории Т3

Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии продолжил нагонять француза Матье Серрадори, выиграв второй этап подряд на Ралли Казахстана, сообщает пресс-служба гонки. Теперь в общем зачёте Аль-Раджи уступает конкуренту всего 22 секунды.



Аргентинец Себастьян Халперн на MINI John Cooper Works Buggy стал третьим по скорости, а Денис Кротов на ещё одной машине команды X-raid — четвертым. Россиянин подвинул Ронана Шабо и поднялся на пятое место в общем зачёте позади шведа Маттиаса Экстрёма.



Павел Лебедев лишил Гийома де Мевиуса второй подряд победы на этапе в зачете T3 FIA. Пилот Can-Am Maverick в этот день обошел бельгийца на пять минут, сократив отставание в генеральной классификации от Кристины Гутьеррес до трёх с половиной минут.



«На финише удивились, когда увидели, что мы первые в классе. Это сильно обрадовало, ведь сегодняшний день без приключений не обошёлся. Дорожная книга вызывала у меня ряд вопросов, в одном месте мы вылетели в непрописанный овраг и, как бильярдный шар, отскакивали от стенок. Там можно было оставить автомобиль, но, слава богу, выбрались, выскреблись и без проблем продолжили гонку. На финише при открытии бака обнаружили, что у нас просто кипит топливо — так что денёк был ой-ой-ой!» — заявил штурман Лебедева Кирилл Шубин в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Посмотреть видео инцидента с участием экипажа Анвара Эргашева можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.