Пилотесса столкнулась лоб в лоб с экипажем из России на Ралли Казахстана

Немецкая пилотесса Аннет Фишер попала в аварию на третьем этапе Ралли Казахстана, столкнувшись с автомобилем российского экипажа Андрея и Владимира Новиковых. Оба экипажа смогли продолжить гонку после ремонта, а затем прокомментировали столкновение.



«Эти ребята ехали нам навстречу, значит, они потеряли маршрут или что-то ещё. Ну и, таким образом, подпортили нам результат. Из-за удара всё, что находится слева впереди в машине, было повреждено. К счастью, позади нас ехал наш однокомандник, у которого был необходимый инвентарь и запчасти для починки, и мы смогли починить машину, но потеряли много времени: два или три часа. Но самое главное, что никто не пострадал. Да, никакого сигнала «Сентинеля» не было, мы пытаемся выяснить это сейчас. Экипаж, с которым мы столкнулись, починил свою машину и потом помог нам», — рассказала Фишер.



«День был бы хороший, если бы не последние двадцать километров, где у нас произошёл неприятный дорожный инцидент: получилось столкновение с 406-м экипажем. Слава богу, все целы. Полтора часа ремонта — ничто по сравнению с потенциальными травмами. Так получилось, что два одиночества встретились в степи на холме. Мы с одной стороны, они — с другой. Оказалось, мы шли не в ту сторону, хотя прибор это не озвучивал. Хорошо, что каким-то чудом мы перед холмом сбавили скорость, хотя на других подобных холмах отлично подпрыгивали. Было бы неприятно… В итоге починили машины и себе, и им, и печально поехали дальше», — заявил Новиков в интервью YouTube-каналу Crocc-Country Rally.