Смаль и Бедрин поднялись на подиум на первом этапе немецкой Формулы-4

Новый сезон немецкой Формулы-4 стартовал на автодроме «Ред Булл Ринг». В первой гонке уик-энда россиянам Кириллу Смалю и Никите Бедрину удались хорошие прорывы. Кирилл после старта с седьмой позиции пробился на подиум, финишировав позади Оливера Бирмана и Себастьяна Монтойи. Смаль даже прессинговал колумбийца, но не сумел подобрать ключей к обороне и под занавес гонки уже сам справился с давлением Тима Трамница. Бедрин, стартовавший 17-м, к финишу отыграл пять мест, причём оказался всего в секунде от девятой позиции — её занял Владислав Ломко.



Вторая субботняя гонка прошла по похожему сценарию: Бирман победил, Смаль и Бедрин прорывались. Вот только Кириллу на сей раз предстояло стартовать 11-м, и к финишу он выбрался на шестое место, зато опередив Монтойю. Бедрин опять оказался рядом с очковой зоной, отыграв пять позиций и добившись 11-го результата. Позади Никиты финишировал Ломко.



Третья гонка с перевёрнутой стартовой решёткой оказалась самой интересной. Смаль начинал её с третьей позиции и имел отличные шансы на победу, так как оба ехавших впереди пилота получили штрафы за фальстарт. Кирилл, однако, решил вырваться вперёд, не дожидаясь штрафов, но в итоге столкнулся с Виктором Бернье и в итоге сошёл. Первая позиция — у Люка Браунинга.



Праздник пришёл на улицу Бедрина, начинавшего гонку 11-м. Отличное выступление и многочисленные аварии и штрафы соперников позволили россиянину занять третье место и таким образом подняться на подиум уже в своей третьей гонке в серии. Сходом завершилась гонка Владислава Ломко.



В общем зачёте лидерство захватил Бирман, опережающий Браунинга на пять очков. Смаль занимает пятое место, Бедрин — восьмое, Ломко — 13-е. На счету Никиты также лидерство в зачёте новичков. Второй этап сезона-2021 немецкой Формулы-4 пройдёт 9-11 июля на автодроме «Зандворт» в Нидерландах.