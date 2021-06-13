Серрадори потерял победу на Ралли Казахстана, Кротов занял второе место

Аргентинец Лусио Альварес пережил суровые испытания финального этапа в воскресенье и одержал сенсационную победу на Ралли Казахстана, сообщает пресс-служба гонки. На последнем 267-километровом спецучастке по побережью Каспийского моря и в пустынях к северу от Актау лидер гонки Матье Серрадори сломал свой Century CR6 Buggy, а Альварес и его испанский штурман Арман Монлеон на Toyota Hilux смогли одержать победу с преимуществом в восемь с половиной минут.
Российский дуэт Дениса Кротова и Константина Жильцова на своем MINI John Cooper Works Rally занял второе место. Их шведские товарищи по команде Маттиас Экстрём и Эмиль Бергквист на X-raid Buggy заняли третье место на подиуме, показав второе лучшее время на заключительном этапе.
Гийом де Мевиус пять дней демонстрировал впечатляющую скорость на своем OT3 от Overdrive и выиграл заключительный этап в секции T3 FIA. Но верхняя ступенька подиума досталась его испанской коллеге по команде Кристине Гутьеррес, которая была образцом постоянства на протяжении всей гонки и была вознаграждена шестым местом в общем зачёте и победой в своей категории с отрывом в 41 минуту от своего коллеги, испанца Фернандо Альвареса. Павел Лебедев из России занял третье место.
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