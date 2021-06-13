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Зак Браун рассказал о финансовом положении дел в «Макларене»

Зак Браун рассказал о финансовом положении дел в «Макларене»
Виталий Весёлый
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что организация рассчитывает получать прибыль с любой инвестиции, которую начинает, а её финансовому положению ничего не угрожает.

«С финансовой точки зрения мы чувствуем себя превосходно. Конечно, мы должны проявлять усердие и получать прибыль с любой инвестиции, которую начинаем. Неважно, что это: создание команды в новой гоночной серии или строительство нового аэродинамического туннеля. Но, так или иначе, мы добились финансовой стабильности.

Благодаря этому мы стали быстрее в Формуле-1, присоединились к IndyCar и Extreme E. Когда я ожидаю положительной финансовой отдачи от Extreme E? Полагаю, что эта гоночная серия будет коммерчески успешной уже в первом сезоне», — приводит слова Брауна GPFans.

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