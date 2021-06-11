«Макларен» объявил об участии в Extreme E с 2022 года

«Макларен» примет участие в серии Extreme E в 2022 году, сообщает официальный сайт команды. Таким образом, в следующем сезоне в серии будет выступать уже три автопроизводителя — ранее участие в чемпионате заявили «Купра» и GMC.



«С первых дней, как была анонсирована серия Extreme E, мы внимательно следили за её развитием. Наше внимание сразу привлёк инновационный формат этой платформы, в частности, те возможности, которые она даёт нам для развития нашей глобальной программы, разделяющей приоритеты декарбонизации, снижения уровня вредных выбросов, а также разнообразия и равенства.



Мы всегда были на передовой и не боялись пробовать что-то новое. Так что участие в Extreme E полностью соответствует нашим историческим корням участия в разных категориях. И пусть Формула-1 всегда будет оставаться нашей ключевой отраслью, как и IndyCar, и киберспорт, Extreme E станет отличным дополнением к франшизе «Макларен», — подчеркнул генеральный директор «Макларена» Зак Браун.



Сообщается, что в команде будет работать ныне существующий персонал, не задействованный в гонках Формулы-1.