Мазепин: я один из немногих пилотов, кому нравится, что в сезоне Формулы-1 23 гонки

Пилот «Хааса» Никита Мазепин заявил, что он рад, что Формула-1 проводит большое количество гонок в сезоне.



«Километраж, набранный в гонках Формулы-1, невероятно важен. Поскольку тесты по ходу сезона запрещены, у меня было всего полтора дня испытаний до начала сезона. Так что каждый пройденный круг, особенно на городских трассах, очень важен. Разумеется, финиш в каждой гонке, кроме первой, даёт большие возможности, и это было очень важно для меня.



Мне очень нравится то, что я делаю. Поэтому для меня важно проводить много гонок. Пожалуй, я один из немногих пилотов, которым нравятся строенные этапы и то, что мы проводим 23 этапа в сезоне. Это отлично. Я в хорошей физической форме, чтобы выдержать большое количество гонок. Я жду каждый гоночный уик-энд, потому что они дают важные возможности. Это мотивирует меня и окружающих меня людей», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба команды.