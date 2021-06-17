Росберг: не думаю, что «Мерседесу» стоит менять Боттаса на Расселла

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что «Мерседесу» не стоит менять Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в следующем сезоне.



«Сейчас это большой вопрос. У британцев отличные перспективы, потому что есть два очень талантливых молодых пилота — Ландо Норрис и Джордж Расселл, причём Джордж входит в систему «Мерседеса». Конечно, Тото Вольф всё будет тщательно обдумывать. Сейчас сложно понять, какой путь ему лучше выбрать. Но не думаю, что ему стоит идти на такой шаг и менять Боттаса на Расселла.



Конечно, с точки зрения болельщиков было бы интересно понаблюдать за изменениями и увидеть кого-то нового рядом с Льюисом. Пилота, который смог бы стать соперником Хэмилтона, а в будущем — первым пилотом команды. В этом смысле, конечно, мы были бы рады увидеть что-то новое», — приводит слова Нико Росберга PlanetF1.