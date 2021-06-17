Росберг: не думаю, что «Мерседесу» стоит менять Боттаса на Расселла

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что «Мерседесу» не стоит менять Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в следующем сезоне.
«Сейчас это большой вопрос. У британцев отличные перспективы, потому что есть два очень талантливых молодых пилота — Ландо Норрис и Джордж Расселл, причём Джордж входит в систему «Мерседеса». Конечно, Тото Вольф всё будет тщательно обдумывать. Сейчас сложно понять, какой путь ему лучше выбрать. Но не думаю, что ему стоит идти на такой шаг и менять Боттаса на Расселла.
Конечно, с точки зрения болельщиков было бы интересно понаблюдать за изменениями и увидеть кого-то нового рядом с Льюисом. Пилота, который смог бы стать соперником Хэмилтона, а в будущем — первым пилотом команды. В этом смысле, конечно, мы были бы рады увидеть что-то новое», — приводит слова Нико Росберга PlanetF1.
- 17 июня 2021
-
13:38
-
12:51
-
11:48
-
10:41
-
09:49
-
00:28
- 16 июня 2021
-
23:35
-
22:43
-
21:53
-
21:23
-
19:32
-
19:14
-
18:49
-
17:52
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:40
-
14:51
-
13:50
-
12:55
-
11:41
-
10:03
- 15 июня 2021
-
23:31
-
21:33
-
20:43
-
19:58
-
19:21
-
17:46
-
16:13
-
14:55
-
14:04
-
13:41
-
11:38
-
10:47