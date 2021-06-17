Хорнер: теперь в «Ред Булл» есть пилот, способный делать то же, что и Боттас в «Мерседесе»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил выступления Серхио Переса в составе австрийской команды.



«Оба вторых пилота будут играть решающую роль до самого финиша чемпионата. Боттас отлично выступал в составе «Мерседеса» все эти годы, он был очень предан команде. Сейчас в лице Серхио у нас есть пилот, способный делать то же самое. Он прогрессирует, у него прекрасный гоночный темп. Сейчас ему просто нужно немного прибавить по субботам. Если ему это удастся, то наши шансы вырастут.



С каждой машиной Формулы-1 нужно по-разному работать с шинами. Болиды невероятно сложные, и требуется время, чтобы понять, как заставить работать шины. Не считая Карлоса Сайнса, проблемы в этом году возникли у всех гонщиков, сменивших команды», — приводит слова Кристиана Хорнера Auto Motor und Sport.