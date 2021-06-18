Гасли дал прогноз, когда «Ред Булл» определится с его будущим
Поделиться
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что в «Альпин», куда мог перейти Гасли, продлили контракт с Эстебаном Оконом на три года.
«Говорить о моём будущем ещё рано. Могу лишь отметить, что всё находится в руках «Ред Булл». В конце концов, им предстоит принять решение, будем ли мы продолжать сотрудничество или же рассмотрим другие варианты.
Пока всё это мы не обсуждали. Но в ближайшие недели или месяцы, думаю, ситуация прояснится», — приводит слова Гасли Motorsport.
Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о сильных качествах Гасли. Кроме того, Франц выразил надежду, что Пьер останется в команде.
Новость по темеТост: Гасли — один из величайших пилотов
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 июня 2021
-
00:24
- 17 июня 2021
-
23:11
-
21:36
-
19:43
-
18:49
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
16:47
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
15:26
-
14:41
-
13:38
-
12:51
-
11:48
-
10:41
-
09:49
-
00:28
- 16 июня 2021
-
23:35
-
22:43
-
21:53
-
21:23
-
19:32
-
19:14
-
18:49
-
17:52
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:40
-
14:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам