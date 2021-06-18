Гасли дал прогноз, когда «Ред Булл» определится с его будущим

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что в «Альпин», куда мог перейти Гасли, продлили контракт с Эстебаном Оконом на три года.



«Говорить о моём будущем ещё рано. Могу лишь отметить, что всё находится в руках «Ред Булл». В конце концов, им предстоит принять решение, будем ли мы продолжать сотрудничество или же рассмотрим другие варианты.

Пока всё это мы не обсуждали. Но в ближайшие недели или месяцы, думаю, ситуация прояснится», — приводит слова Гасли Motorsport.

Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о сильных качествах Гасли. Кроме того, Франц выразил надежду, что Пьер останется в команде.