Хэмилтон: мы словно пытались угнаться за собственным хвостом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Франции, в которой он занял вторую позицию.



«Это был тяжёлый уик-энд, не с физической точки зрения, а из-за большого количества попыток довести машину до идеального состояния. Мы внесли множество изменений с первой тренировки, но всё время будто пытались угнаться за собственным хвостом.



Хочу поздравить Макса Ферстаппена, он проделал невероятную работу. Благодаря новому мотору ему удалось получить дополнительную скорость на прямых. Мы будем продолжать атаковать, бороться и выкладываться на все сто процентов. Гоночный темп „Ред Булл“ на пару десятых быстрее чем у нас. Но мы будем бороться, начиная с самого первого поворота. Кроме того, завтра сюрприз может преподнести погода, что окажет влияние на стратегию», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.